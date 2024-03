Así se ha buscado garantizar la atención completa y gratuita, no obstante que va en contra de una las premisas de la federalización de los servicios de salud: no depender en ningún sentido de la contratación de empresas privadas.

La percepción de los usuarios de la Unidad de Salud IMSS-Bienestar en el municipio de Tlaxcala es que la atención es buena, en general. Las enfermeras, los doctores y el personal suelen ser muy amables. Pero hay días y días, porque luego toca que alguien esté de malas y te trate un poco mal , comentó la señora Elena.

Dijo que lo más complicado es ser atendido en los horarios de sus citas, pues en múltiples ocasiones ha tenido que esperar más de una hora para poder pasar con el doctor.

Yo trabajo, y para venir aquí tengo que pedir el permiso de todo un día, no de una mañana o de unas horas como me gustaría, porque no sé a qué hora me van a atender , coincidió Gabriela.

Esta es una problemática común entre los pacientes entrevistados. Es una mañana de trabajo, aunque tengas tu propio negocio, como yo, al final es pérdida. Para los que son empleados es más difícil, porque tienen que pedir todo el día y a muchos se los descuentan. Imagine los que tienen que venir más de una vez por semana. A ellos hasta los despiden por estar tanto tiempo aquí , expresó Raúl, quien es dueño de un taller de carpintería.

Sobre la calidad de la atención, comentaron que es limitada, pues la alta demanda de servicios hace que los médicos atiendan con prisa. La mayoría (de los doctores) son amables, pero siempre están muy apurados. Paso más tiempo en la sala de espera que dentro del consultorio y eso no debería ser , reclamó Paola.

Los que mejor atienden son los cubanos. A veces le digo a algún médico mexicano de alguna molestia y que quisiera pasar con un especialista y no hace caso, pero los que vienen de Cuba sí te escuchan y te canalizan al siguiente nivel de atención , dijo Hilda.

Sobre el abasto de medicamentos, el secretario de Salud comentó que es de 89 por ciento y en caso de que no haya la medicina, las personas pueden hablar por teléfono al área de atención ciudadana y de farmacia, para que en 48 horas surtan sus recetas.

Al respecto, algunos pacientes comentaron que en muchas ocasiones se ven obligados a comprar los medicamentos.

Ante las quejas, Zamudio Meneses informó que el próximo 9 de abril, durante la entrega formal de los servicios de salud a IMSS-Bienestar, se dará a conocer cómo se resolverán los problemas.

Tiene que funcionar. La salud es un derecho que tenemos y debe ser gratuita, de calidad y completa , sostuvo Hilda.

Colima: recomendaciones de Derechos Humanos

El proceso para la federalización de los servicios médicos se inició en febrero de 2022 y se formalizará en los siguientes días, con lo que la atención y medicamentos gratuitos para más de 730 mil habitantes de la entidad quedará a cargo de IMSS-Bienestar.

Colima tiene 145 unidades de primer nivel, cinco hospitales de segundo y uno de tercer nivel ubicado en la capital del estado.

En el diagnóstico inicial, Zoé Robledo informó que se hizo una inversión por 533 millones de pesos para mejorar la infraestructura hospitalaria y reforzar la plantilla laboral con 279 médicos, 373 enfermeras y 39 paramédicos.

No obstante, a partir de quejas atendidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado se han puesto en evidencia los problemas. El año pasado, el organismo emitió tres recomendaciones por los decesos de una adolescente, de una mujer de 49 años de edad y de una madre de familia, provocados por la falta de atención médica en los centros estatales de hemodiálisis y de cancerología.

Dos de las mujeres se atendían en el Centro Estatal de Hemodiálisis. La comisión documentó que no recibieron el tratamiento médico que requerían y señaló que para 2024 disminuyó el presupuesto de operación de la unidad médica.

La tercera víctima, una madre de familia que padecía cáncer, murió por falta de tratamiento. La Comisión de Derechos Humanos comprobó que pasaron seis meses sin que la paciente recibiera los medicamentos diazepam, clonazepam y tamoxifeno. El Centro de Cancerología dijo que no tenía disponibles dichos fármacos.

En el Hospital Regional Universitario, que también forma parte de los que pasarán a IMSS-Bienestar, es común la carencia de medicinas, denunciaron pacientes que las adquieren en el sector privado e incluso cubren los gastos de estudios clínicos por la falta de materiales o reactivos en el nosocomio.

En Sonora, graves carencias en la zona rural

La transferencia de servicios de salud a la Federación comenzó formalmente en Sonora en mayo de 2022, aunque desde meses atrás se había avanzado con la construcción del Hospital General de Especialidades en Hermosillo. La inversión en la obra fue de más de 2 mil millones de pesos.

A la fecha se han invertido más de 830 millones de pesos en obras para mejora de infraestructura médica en distintos municipios.

El estado cuenta con 17 hospitales que ya están a cargo de IMSS-Bienestar, una Unidad de Especialidades Médicas y 56 centros de salud, donde laboran 2 mil 124 médicos y mil 341 especialistas. En este periodo, mil 60 trabajadores han obtenido su plaza de base.

Aun así, a decir de médicos y enfermeros, el personal no se da abasto para atender a la población, y de acuerdo con información oficial, el surtimiento de recetas es de 97.5 por ciento en las farmacias de los hospitales.

Los pacientes del Hospital General de Especialidades confirmaron que no pagaron por las consultas, pero sí tuvieron que comprar medicamentos para diabetes, hipertensión, enfermedades de la tiroides y cáncer.

Además, el doctor Carlos González Méndez, dirigente del Sindicato de los Empleados de Salud en Sonora, afirmó que el nuevo hospital, recientemente visitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con todos los equipos y muchos de los que hay son rentados.

Según las denuncias, la situación empeora en la zona rural, donde prevalece la falta de médicos y la deficiencia en la infraestructura, por lo que las familias no tienen acceso a la atención médica básica.

Y es que las casas de la salud representan la única alternativa de servicio. Sin embargo, hasta 80 por ciento de las mismas no funcionan por la falta de una infraestructura adecuada.

Información proporcionada por trabajadores y usuarios, señala que aunque en enero de 2023 se informó que al menos ocho casas de salud serían rehabilitadas en Navojoa, no ha habido avances significativos, y en las zonas rurales la situación se agrava por las carencias en los servicios.

Datos de la Secretaría de Salud del estado indican que 5 mil personas se han capacitado en el Modelo de Atención Integral a la Salud y a Sonora han arribado 17 médicos especialistas cubanos.

(Con información de corresponsales de Nayarit y Sonora; La Jornada Oriente, Daniela Ramírez Vázquez, y Juan Carlos Flores)