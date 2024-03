Jessica Xantomila Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de marzo de 2024, p. 7

Un informe de la organización estadunidense No Más Muertes (No More Deaths) advierte que en El Paso, Texas, zona fronteriza con México, la mayoría de los decesos de migrantes ocurren en lugares donde pudieron recibir ayuda y no en áreas remotas del desierto de Chihuahua, como se pensaría.

Algunas de las causas son por caídas fatales al escalar el muro fronterizo, accidentes por persecuciones de la Patrulla Fronteriza, decesos bajo la custodia de las autoridades o mientras la policía respondía a una situación médica. De igual manera, hay fallecimientos por deshidratación e insolación.

Según un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2023 ocurrieron 636 muertes en la frontera entre Estados Unidos y México, por lo cual se continuó con la tendencia de más de 600 decesos registrados cada año desde 2021.

Por su parte, No Más Muertes destaca que son las organizaciones civiles las que más documentan decesos de migrantes, pues las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) suelen ser inferiores a las reportadas por las primeras.

En 2022, No Más Muertes registró 109 personas fallecidas en el área de El Paso, mientras que la CBP reportó sólo 71 casos, y en 2021 fueron 62 contra 39.