Édgar H. Clemente y Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 31 de marzo de 2024, p. 7

Tapachula, Chis., y Oaxaca, Oax., La Caravana Viacrucis Migrante 2024 decidió no caminar este Sábado de Gloria y descansar en el municipio de Mapastepec, Chiapas, debido a que muchos de sus integrantes presentan lesiones en pies, consecuencia de las largas caminatas sobre el asfalto caliente y enfermedades por no alimentarse bien y no descansar.

El contingente integrado por al menos mil 500 extranjeros de Cuba, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y otros países, llegaron el viernes pasado a Mapastepec y se instalaron en un deportivo de la colonia Santa Cruz.

Estamos descansando, hoy no salimos. Tengo mis pies inflamados. Brigadas de salud y paramédicos de Protección Civil han venido a ofrecer atención médica para los enfermos. Mañana salimos al siguiente pueblo , dijo la hondureña Yessy Espino.

La centroamericana comentó que hasta ahora no ha habido ningún acercamiento del Instituto Nacional de Migración para ofrecerles alguna alternativa.

El cubano Manuel Viltres lleva siete meses en Tapachula yendo y viniendo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero al ver que no le resolvían su trámite decidió sumarse al Viacrucis.

Me puse en el proceso migratorio pero nomás no me salió la cita para la Comar 3, nada más llegué hasta la número 2 con la Clave Única de Registro de Población y todo pero no me salió cita para la 3, ya sólo no quise seguir esperando y me aventé para acá a la caravana y ahí vamos , expresó el joven caribeño.

En la frontera sur los extranjeros que solicitan asilo ante la Comar deben pasar por un proceso que implica a tres oficinas. En la primera realizan su registro, en la segunda dan seguimiento al papeleo y en la tercera se resuelve la petición.

Viltres contó que en su país ni siquiera contando con dinero se puede tener una buena calidad de vida, porque hay desabasto de alimentos y los apagones de energía pueden durar hasta 18 horas.