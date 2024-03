Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 31 de marzo de 2024, p. 4

Monterrey, NL., Cansados de ser ignorados y usados políticamente, 85 mil micro, pequeños y medianos empresarios decidieron organizarse para luchar por sus intereses y defender su amor a México .

Nos sentíamos abandonados las pequeñas y medianas empresas por las organizaciones cupulares y neoliberales , dice de entrada Gustavo Morton Barrera, presidente del Consejo de Empresarios por la Cuarta Transformación (E4T).

En entrevista con La Jornada, denuncia que son la Coparmex, Caintra, Canacintra y otras organizaciones conservadoras las que se oponen al avance de las pymes y su bienestar económico.

Se acaban de oponer a una iniciativa de ley que presentamos para la certeza de pago. Principalmente se opuso la Antad (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales), es decir, Soriana, Chedraui, etcétera. Y se opusieron porque no quieren pagar a tiempo. Es obvio que no podemos estar en la misma línea por conflicto de intereses.

Peor aún, comenta que las organizaciones cupulares le hablaron a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo que también se mostró contra las pymes: Dijeron que no era bueno que le pagaran a tiempo a las pymes. Increíble. Absurdamente, todos ellos argumentan que si tenemos certeza de pago nos van a sacar del mercado competitivo. Es ridículo .

–¿A qué atribuye esta posición contra los intereses de las pymes?

–Otra vez, el poder político subordinado al poder económico”.

Morton Barrera explica que la iniciativa de ley que las cúpulas empresariales les echaron abajo pretende que las pymes tengan una certeza de pago : Este tipo de ley existe en otros países. Y se trata de cobrar interés bancario a los clientes deudores a partir de 45 días, es la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) más 6 por ciento. Es lo que estamos proponiendo .

Y da sus razones: Tenemos que pagar la luz, porque si no te la cortan; tenemos que pagar la nómina, porque si no te hacen huelga; pagar los servicios, si no te cortan el agua. El flujo de efectivo es la herramienta más importante para cualquiera. Todos los empresarios pequeños o grandes se financian 35 por ciento por sus proveedores .

Al final de cuentas, señala que tener clientes que no pagan es negativo: Trunca mucho las aspiraciones de los emprendedores jóvenes. Vamos a suponer, le dejas una herencia de 5 millones de pesos a tu hijo para que ponga una empresa, pero resulta que sus clientes no le pagan, pues su pequeña empresa va a quebrar y le fregaron su herencia. Y lo mandan al buró de crédito y el que está muy a gusto es el deudor .

Explica que esta ley es para combatir la corrupción: “Municipios, estados y gobiernos piden moche cuando pagan rápido. Y por eso nadie quiere venderle al gobierno, porque se tardan meses, años y a veces no pagan. Necesitas que el que paga sea amigo, que haga una licitación donde no entre nadie y así ponen los sobreprecios”.

Lamentablemente, afirma que el grupo Morena en el Cámara de Diputados no luchó por la ley y ésta fue alterada maliciosamente para presentarla ante la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro: La modificaron para que no pasara. Hicieron un Frankenstein .

Añade: La vamos a seguir peleando. El 99 por ciento de las personas que les he preguntado su opinión me dicen que está muy buena la ley. Sencillamente, de aprobarse, las pymes podremos planear y avanzar. Al que deben meter al buró de crédito es al deudor, no a nosotros .

El Resico

Ex jugador del equipo de futbol americano Tigres y fundador de la Asociación de Futbol Americano Infantil de Monterrey, AC (Afaim), Morton Barrera es dueño de la empresa Soltrac y desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador decidió unirse a los empresarios de la Cuarta Transformación.