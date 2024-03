En entrevista con representantes de medios, la mujer añadió: Mataron a mi hija, pero también una parte de mí; yo sé que mi vida nunca va a ser la misma .

La madre niega descuido

La mujer aprovechó para rechazar las declaraciones que hizo el secretario de Seguridad municipal, Doroteo Eugenio Vázquez, quien la acusó de descuidar a la menor y después se retractó.

No es mi culpa, yo siempre tuve cuidado de mi hija, y no es sólo una, tengo tres; estuve al pendiente de ella, y la gente que me conoce, lo sabe , dijo Margarita. También se deslindó del linchamiento contra Ana Rosa N, quien junto con su pareja sentimental (el taxista) y sus dos hijos son señalados de perpetrar el plagio y homicidio de Camila.

Lo que pasó con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada, tenían una noche sin dormir y parte de la tarde también. Yo ni siquiera estaba ahí. No era lo que deseaba; yo la quería viva para que sufriera el mismo tiempo que voy a sufrir yo, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña, yo lo único que hacía era querer a mi hija , recalcó.