Domingo 31 de marzo de 2024

Las razones por las cuales Sartan es una especie de mito en el black metal de Latinoamérica son muchas. Activamente antifascistas y orgullosamente proletarios, tomaron un género comúnmente asociado con el fascismo para subvertir su mensaje convirtiéndolo en anarquista y sin resignar su adoración por satán. La historia confirmada en esta entrevista habla de cruces profanadas y perros muertos sobre el escenario. También de una organización de heavies y punks para combatir skinheads fascistas, de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.

La leyenda tiene tantas partes que es importante no olvidar su componente musical. Sepultando las lágrimas del señor, el disco más importante de Sartan, reditado en 2008 y 2018 tanto en cedé como en casete, es un compendio del lado extremo del metal y sus diferentes mutaciones estilísticas en los tempranos noventa. Su música buscó ser aquello que los padres conservadores habían creído alguna vez sobre Kiss: una invitación a desconfiar de las instituciones y unirse a las filas de lucifer.

Filas de lucifer

Javier, guitarrista y vocalista en la formación original de Sartan y miembro actual de la agrupación, recuerda sus comienzos en la música por vía familiar. Cuando le llegó la hora de buscar discos por su propia cuenta, ciertos grupos se le presentaron como apariciones, producto de un esfuerzo colectivo de metaleros: “Tenía 12 años cuando empezamos a escuchar Deep Purple con un tío. Uno de los fundadores del grupo fue mi hermano; al ingresar a secundaria le llegó un casete de Kreator, en esa época también salió el disco de los pioneros del trash en Argentina: Hermética, que fue una explosión en la cabeza. Nos empezamos a ver entre amigos del barrio los fines de semana para escuchar música y ahí alguien consiguió un disco de Sepultura. Cuando hicimos Sartan queríamos que fuera un grupo trash-metal. Fue muy vertiginoso. Éramos chicos y a medida que íbamos promocionando en distintas estaciones de radio la primera fecha para tocar en vivo, el 15 de diciembre de 1992, un año después de haber empezado, conocimos otra gente que nos fue presentando nueva música: Sadus, Obituary, Morbid Angel. Después llegamos a la disquería Excalibur, en las calles Florida y Lavalle, donde te recomendaban o pedías cosas como Carcass, Napalm Death, en casetes copia sin tapa. Eso empezó a circular entre todos nuestros amigos y así se iba ampliando el círculo. También llegaban los VHS, Sacred Reich, muchos videoclips, Nuclear Assault… Qué linda época de conocer. Me hiciste acordar lo que uno se emocionaba de lo bueno y lo nuevo que eran todas esas bandas. Así fuimos virando a un género musical más extremo. Hay un demo, que en realidad es grabación de un concierto en Zona Cyborg, un boliche de San Telmo, en el que el grupo ya era más grindcore. Cuando nos llegó un vinilo de Darkthrone cambió nuestras vidas y el estilo de Sartan”.

Intercambio musical

Por esa misma iniciativa de intercambio musical conocieron el punk: Teníamos un casete que de un lado era V8 y del otro Los Violadores. Después un amigo heavy con el que hicimos la secundaria empezó a ir a recitales y aparecía con remeras pintadas a mano, de dos minutos, Superuva y diferentes bandas de esa época. Al final, un día se hizo la cresta. Luego vinieron The Exploited, GBH, el costado extremo punky que conocimos también por esos intercambios. Apareció otro grupo de amigos, la música seguía compartiéndose y formamos una especie de patota, una banda de heavies, punks y roqueros. Íbamos juntos a recitales; había mucha gente que nos veía y no lo podía creer y otros a los que les caía muy simpático que nos juntáramos. Así nos denominamos heavy punks, en cuanto a gustos y parte de las ideas .

Ricky Espinosa fue un personaje especial del punk rock argento: reconocido cantante del grupo Flema, cultor de un estilo que revindicaba su barrio humilde, desafiante con los sellos discográficos y los medios de comunicación. Espinosa era fanático del metal, por lo que no es extraño que haya compartido sello discográfico con Sartan y que terminara prestando aullidos para su disco. Cuenta Javier sobre la colaboración: “no sé si lo conocíamos desde antes de grabar o ya habíamos compartido una fecha en Casanova. Creo que sí lo conocíamos porque ese día llegó reloco y no le dio mucha bola a nadie. Cuando fuimos a grabar ellos estaban terminando o mezclando y compartiendo vino y cerveza, pintó la onda de preguntarle si quería grabar algunos gritos y se recopó en Plegarias al corazón negro y en el final de Sursum Corda Satana, citando una frase de Flema que a nosotros nos representaba mucho: ‘Si yo soy así no es por culpa de las drogas / Si yo soy así no es por culpa del alcohol’”.