D

espués de que Jonathan Glazer, el director de La zona de interés (2023) denunciara en los Óscar la deshumanización de los palestinos y se opusiera a que su judeidad y la historia del Holocausto fueran usados para justificar la masacre en Gaza y la ocupacion (sin fin) de Palestina y acabara vituperado por los voceros del sionismo, el crítico David Klion explicó bien las razones de ello. Al final, anotaba, Glazer no dijo nada radical. No exigió una Palestina libre desde el río hasta el mar . No comentó si el sionismo era inherentemente racista (lo es). Presentó a los palestinos y a los israelíes como víctimas de la ocupación (muy ecuménico), pero a la vez hizo algo más y lo hizo en la película misma: la feroz respuesta, sugería Klion, se debía a “que los críticos de Glazer se reconocieron en Rudolf y Hedwig Höss –el comandante de Auschwitz y su esposa– y nunca lo perdonarán por eso” (bit.ly/3TTF4Ns). Así, no sólo el mismo filme, que desnuda la banalidad del genocidio, es más radical que su discurso, sino también –como ya lo señalé en la parte I (bit.ly/3TX6imq)–, es más radical en el sentido de que el propio Glazer no previó y pocos lo señalaron: al denunciar también la banalidad del colonialismo de asentamientos (settler colonialism), haciendo que sus críticos sionistas, a pesar de negar rutinariamente esta faceta (bit.ly/3PLPCeX), se vieran en un espejo fanoniano (bit.ly/49grFmM).

Lo colonial no explica la totalidad del proyecto nazi, pero a la vez es algo que suele pasarse por alto. La guerra por el Lebensraum en Europa del Este era un proyecto colonial que los propios nazis comparaban con el Imperio Británico o con Estados Unidos y que implicaba desplazamiento, expulsión, esclavización, exterminio parcial, sea por asesinatos en masa o hambruna inducida (Hungerplan) de ciertas poblaciones (eslavos) y total de otras (judíos, gitanos); al mismo tiempo, bajo sus coordenadas de exclusividad racial, comprendía redistribución de minorías alemanas y asentamiento de colonos del Tercer Reich. Después de la invasión de Polonia en 1939, la ciudad y región de Oświęcim fueron anexados directamente a él y creado allí un campo de concentración para polacos (Auschwitz), pronto, bajo Höss, fue convertido en un complejo de tres campos principales y varios subcampos, combinando exterminación (Birkenau), con trabajo forzado (Monowitz) y −nunca bien realizado− complejo agrícola a cargo de la SS precisamente en la zona de intereses (Interessengebiet) alrededor (bit.ly/3xgDRa0), asentada por colonos alemanes, donde cultivos iban a ser fertilizados –literalmente– con cenizas humanas: de los judíos de toda Europa y de otros prisioneros.