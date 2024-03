Zenteno también documentó otro gran pendiente: el caso de medio millón de servidores públicos –trabajadores de IMSS y Pemex– que carecen del beneficio pensionario al no tomarles en cuenta los periodos en que pagaron cuotas para su retiro. Según Zenteno, debe firmarse convenio con esas dependencias (ya incluido en la reforma Issste-2007, pero nunca formalizado) para que los empleados recuperen sus semanas de cotización y se las contabilice para poder jubilarse. Para ello, la ley señala que se requieren 25 años de cotización. El proyecto, puntualizó, ya fue aprobado por la Junta Directiva.

l concluir su encargo al frente de la Dirección General del Issste, Pedro Zenteno comentó que la necesaria pero insuficiente iniciativa pensionaria elaborada por la SHCP (presentada el 5/2/24) representaba un buen paso para mejorar los ingresos de los trabajadores que pasen a retiro y quedaba pendiente la discusión sobre las compensaciones que no son consideradas para el cálculo jubilatorio, las cuales representan hasta 60 por ciento de sus percepciones totales (La Jornada, 16/2/24).

A su vez, Carlos Martínez, Director General del Infonavit, comunicó que el total del importe de las cuentas individuales de retiro y de la subcuenta de vivienda del instituto no cobrados en 10 años se estima en 25 mil millones de pesos que, de aprobarse la iniciativa pensionaria elaborada por la SHCP, financiarían el fondo semilla. Si bien los recursos serían administrados por el nuevo fondo, aclaró, el trabajador nunca pierde su derecho de cobro, ya que es imprescriptible y en cualquier momento pueden solicitarlo él o sus familiares, en caso de fallecimiento . Esos recursos representarían 39 por ciento (La Jornada, 4/3/24).

De aprobarse la medida, indicó Martínez, esos recursos ya no los administraría el Infonavit, sino el nuevo fondo y, con sus rendimientos , se empezarían a “copetear o complementar” las pensiones para llegar a 100 por ciento de la tasa de remplazo. En su opinión, en caso de que los trabajadores reclamaran sus recursos, el fondo no sufriría baja alguna porque habrá nuevas cuentas que lleguen al criterio de los 10 años de que no se cobraron.

El Infonavit, asegura Martínez, dispone además de una reserva de 3 mil 690 millones de pesos que cumplen con el criterio que prevé el artículo 37 de su ley: son de trabajadores que no han solicitado el retiro de la subcuenta de vivienda después de 10 años o más. Carlos Martínez estima también que las Afore estarían administrando entre 20 y 25 mil millones de pesos pertenecientes a esas mismas cuentas, las cuales deberán ser identificadas y reservadas bajo los criterios que determinen la SHCP y la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar).

Al cerrar diciembre 2023, según Martínez, el Infonavit tenía registrados 2.2 millones de derechohabientes que durante más de 10 años no habían reclamado sus recursos de vivienda al amparo de una pensión o jubilación y sólo en 2024 se sumaron 230 mil nuevos que estarían en la misma condición. Su promedio anual se ubica entre 200 y 220 mil derechohabientes.

Sin lugar a dudas, un fondo semilla dotado de un complejofinancimiento.

* UAM-X