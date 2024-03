En febrero pasado, señala Hernández Aréchiga, la Secretaría de Educación de Nuevo León informó que el entonces director Alejandro Javier Treviño sería sustituido por una encargada de la dirección, la maestra Elizabeth Alvarado Martínez, quien el 19 de ese mes me comunica que los proyectos que hasta ese momento se desarrollaban se suspenden a causa de los problemas económicos de la institución .

Indicó que pese a presentar toda la documentación que nos acredita por parte de la Dirección General de Unidades de la UPN para realizar la investigación sobre la apropiación curricular en escuelas de educación básica y las cartas de colaboración con la UANL y la Universidad Autónoma de Yucatán, no los quisieron revisar ni la directora encargada ni el director administrativo de la unidad.

Agregó que al ser informada que se suspenden todos los proyectos de investigación nos quitan a tres compañeros que laboraban en la subdirección de Investigación, a quienes se les retira su contrato, pese a que en ese momento se realizaba la aplicación de cuestionarios y la captura de datos sobre el impacto de la NEM en las escuelas .

Sucedió pese a que demostramos que se desarrollaron intervenciones educativas exitosas como la enseñanza de la Constitución a niños; la prevención de violencias a través de la música de rap en primarias y secundarias, y la realización de talleres de uso de Tecnologías de la Comunicación (TIC) para adultos mayores .

Hernández Aréchiga destaca que a más de dos meses de la llegada de una nueva directiva a la Unidad 192, sólo se han cancelado cuatro contrataciones, las tres que corresponden a nuestro equipo de investigación, y una más en el área de vigilancia. Además, sin que se realice ninguna auditoría a los recursos .

Por ello, consideró que la medida es en realidad un acto de represión por sumarnos a un movimiento que exigió esclarecer el manejo de los recursos en la UPN-192 , afirmó la investigadora.