Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 30 de marzo de 2024, p. 8

Aunque Fernanda Ibarrola sigue amando a la arquitectura, no es esa pasión por los materiales de construcción y los planos la que le ayuda a pagar las cuentas del día a día. La manutención de su hijo y la de ella misma es un aspecto que nunca pudo conciliarse con una carrera de la cual egresó con muy buenas calificaciones y muchas expectativas.

Al entrar a estudiar arquitectura a la UNAM, hace ya varios años, ella ignoraba el escenario de precariedad que, dice, es tan común en esa disciplina. En general es complicadísima, porque aunque trabajes fijo para un despacho, nunca te dan un contrato, en algunos casos no te pagan, no te dan prestaciones de ley. Estás siempre como una persona externa, aunque tengas horario y espacio de trabajo designado .

Las cosas se volvieron aún más difíciles cuando Fernanda decidió embarazarse, porque lejos de tener el apoyo de la empresa para la cual trabajaba en ese entonces, fue despedida sin recibir ninguna liquidación. No había flexibilidad para hacer mi trabajo correctamente y al mismo tiempo cuidar a mi hijo , lamenta en entrevista.

Los años pasaron y, entre empleos donde los mismos trabajadores debían cubrir los gastos básicos de la empresa, los proyectos que nunca le pagaron, y ofertas de trabajar para despachos consolidados sin recibir sueldo, sólo para hacer currículum , Fernanda decidió que era suficiente y dejó de ejercer su carrera.

Todo eso causó un daño profundo en mis finanzas y una decepción brutal de la profesión. Por un lado, era una labor muy demandante que no daba a cambio ni la mitad de lo que una aportaba, y por el otro, la impotencia porque no te dieran ninguna prestación, no te cumplieran lo acordado y después no te pagaran, así, con la mano en la cintura. La combinación de todo eso va haciendo que una aborte la misión , cuenta Fernanda, quien hoy se dedica a la elaboración y venta de joyería.

Me encanta lo que hago. También es súper inestable, pero es mi propio negocio, estoy en mi casa y puedo hacerme cargo de mi hijo. Ahora mi preocupación es que no tengo un quinto para la jubilación y no sé qué va a pasar conmigo cuando sea adulta mayor .

Inflación en el mercado laboral

Como Fernanda, hay miles de profesionistas en México que no sólo no encontraron en sus títulos universitarios una forma solvente de ganarse la vida, sino que, además, tuvieron que incursionar en actividades muy distintas a las que le dedicaron años de formación.

Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estimó que este fenómeno puede considerarse como una especie de inflación de los títulos universitarios, pues más allá de no permitir un cierto retorno económico individual (para los estudiantes graduados), no hay posibilidades de que las personas utilicen esos conocimientos para las sociedades, porque terminaron empleados en un sector de servicios, de alimentos o una plataforma como Uber .

En un escenario de masificación del acceso a la educación superior en América Latina (región donde en menos de 50 años se pasó de un par de millones de estudiantes a casi 100 millones), los títulos dicen poco de lo que una persona puede hacer o hace en el merca-do laboral .

A diferencia de décadas anteriores, indicó el experto, esa promesa de que sólo con estudiar uno podía tener todos los bienes que necesitaba, se va deshaciendo, y eso genera un problema de expectativas muy grande. Se pierde la idea de que la educación superior era un camino para la movilidad social .

La situación laboral de jóvenes mejora, pero crece el autoempleo.

Si bien el fin de la pandemia de covid-19 marcó un punto de mejora para las condiciones laborales de los egresados universitarios, quienes lograron encontrar más trabajos relacionados con sus carreras, dichas oportunidades siguen beneficiando más a hombres que a mujeres y continúan dependiendo, en gran medida, de las relaciones sociales y familiares de los jóvenes, según estudios sobre el tema.