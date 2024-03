Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 30 de marzo de 2024, p. 7

Casi 300 mil personas en situación especial podrán votar el 2 de junio, lo mismo en cárceles y consulados que en casa, opciones para quienes no pueden ir a la casilla tradicional.

Las situaciones extraordinarias representan un reto adicional para el Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza directamente la votación de 629 cargos federales y de manera indirecta de 20 mil 79 puestos locales. Y si bien el voto anticipado para estas situaciones especiales representa un porcentaje mínimo del padrón, los procesos no son sencillos, pues el INE debe garantizar el sufragio secreto.

En el primer caso, por primera vez las personas en prisión preventiva de todo el país podrán participar en la jornada, pues en años anteriores se realizaron pruebas pilotos o regulares, pero sólo en contadas entidades.

El consejero Martín Faz, presidente de las comisiones unidas de Capacitación y Organización Electoral, explicó a La Jornada los avances en la materia y subrayó: vamos bien .

A partir de convenios del INE con autoridades penitenciarias, se llevarán casillas a 219 centros de reclusión (locales y federales), donde tras los cotejos necesarios se determinó que 62 mil 342 personas están en posibilidad de votar.

Sin embargo, explicó, esto no significa que ese número de ciudadanos ejercerán su derecho al sufragio, pues cuando se efectúe esta votación anticipada (del 6 al 20 de mayo), algunos de ellos quizá ya no se encuentren en prisión, hayan sido sentenciados (lo que es causal de pérdida de derechos político-electorales) o simplemente decidan no participar.