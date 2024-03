La lucha por hallar a su hijo la llevó a increpar en un acto privado en 2011 al ex presidente Felipe Calderón, lo que –asegura– le abrió la puerta para hacer una denuncia federal y que las búsquedas se realizaran de forma más profesional. No obstante, hasta ahora no tiene indicios de dónde puede estar su hijo.

Reconoce que tras el hallazgo en 2018 de dos tráileres con cientos de cuerpos sin identificar, su vida corre peligro , pero afirma que no le importaría perderla: lo que temo es morir sin saber qué pasó con mi hijo, eso es lo que me mantiene luchando .

La búsqueda incesante de los desaparecidos ha llevado a que colectivos como Fundej sean reconocidos internacionalmente, en su caso tanto en Polonia como en España. Sobre esta última, Guadalupe resalta que el Premio de Derechos Humanos Rey de España, que recibió el 13 de marzo pasado, impulsa a sus integrantes a seguir haciendo las cosas mejor y también hizo retumbar la crisis de desapariciones en México a escala mundial, pero sobre todo el nombre de su hijo.

Estoy muy contenta de que cuando menos eso puedo lograr, porque se lo prometí. En una ocasión yo estaba llorando y le dije: hijo, yo te prometo que si no encuentro tu cuerpo, si no sé qué pasó contigo, cuando menos me encargo de que tu nombre resuene en todo el mundo.

A pocos meses de que acabe el actual sexenio, asevera que de la próxima administración no espero nada, sólo que quien encabece el gobierno haga lo propio para acabar con esta crisis de desapariciones, que supera las 114 mil personas , y la forense, con más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, semefos y centros de resguardo.