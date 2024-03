Reuters y Europa Press

Moscú. Rusia declaró ayer que las grandes potencias necesitan un nuevo enfoque respecto de Corea del Norte, y también acusó a Estados Unidos y sus aliados de intensificar la tensión militar en Asia y de tratar de estrangular a esa nación.

“Estados Unidos y sus aliados han demostrado claramente que su interés no va más allá de la tarea de ‘estrangular’ a la República Popular Democrática de Corea por todos los medios disponibles, y una solución pacífica no está en absoluto en la agenda”, indicó la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, quien agregó que Washington aviva la tensión militar y que las restricciones internacionales no mejoraron la situación de seguridad, y que, además, hay graves consecuencias humanitarias para la población de Corea del Norte. La reacción rusa se da luego de haber ejercido su veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la renovación anual de un grupo de expertos que supervisa el cumplimiento de las sanciones impuestas por la organización a Corea del Norte debido a sus programas de armas nucleares y misiles balísticos.