Periódico La Jornada

Sábado 30 de marzo de 2024, p. 18

Europa está en una era de preguerra que recuerda a 1939 y nadie se sentirá seguro si Ucrania es derrotada por Rusia, advirtió Donald Tusk, primer ministro de Polonia. “Por primera vez desde 1945, la guerra en Europa se está volviendo ‘real’ de nuevo”, sostuvo.

En opinión de Tusk, ex líder del Consejo Europeo, Vladimir Putin intensificó la ofensiva contra Ucrania a principios de esta semana y, por primera vez, atacando Kiev con misiles hipersónicos durante las horas con luz solar.

No hemos experimentado una situación como esta desde 1945 , señaló en una serie de entrevistas con periódicos como La República y Welt am Sonntag, en las que hizo un llamado directo a los líderes europeos para que hicieran más para reforzar sus defensas, según recogió The Independent.