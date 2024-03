L

as certidumbres y sueños que nos condujeron como humanidad a la entrada del siglo XX se han esfumado, o su deformación, las transformaron en su contrario. La democracia para justificar el ascenso del autoritarismo, el progreso para encubrir el daño ambiental, las pretensiones identitarias para exorcizar el pluralismo. Se quiebra un mundo, pero vemos con espanto y horror las fauces del que podría sustituirlo si no respondemos con vigor frente al mal que nos acecha.

Rusia. Con el brutal ataque terrorista en Moscú flotan de nuevo tres ideas perniciosas. El terrorismo constituye el eje a partir del cual se organiza la ruptura de todos los equilibrios geopolíticos. Como principal actor no estatal tiene un propósito efectivo: a través del miedo romper las redes civilizatorias del mundo. Segundo, la dicotomía este-oeste no existe para el terrorismo. En un segmento existe la dicotomía entre fieles e infieles, pero en general es el asesinato masivo el hilo conductor. Al consumarlo, lo que sigue no importa: se suicidan, los arrestan y los torturan, pero dejan de existir como seres humanos. Dice Javier Sicilia sobre el perpetrador que en un momento determinado eligió dañar. Esa elección es que lo lleva a la oscuridad total. Es difícil volver a un estado humano. Tercero, el a que hierro mata a hierro muere. Pero este dicho, que se ha querido aplicar a Rusia, es equivocado. Si el asesinado hubiera sido Putin se entendería, pero ahí está el dictador del Kremlin fingiendo que no está conmovido –cómo no estarlo sí apenas relecto en las elecciones más chafas, en vez de recibir aplausos recibe bombas y tiros. La primera regla del poder para Putin –y muchos otros–, la enuncia Guiliano da Empoli: perseverar en los errores, no mostrar la menor fisura en el muro de la autoridad.