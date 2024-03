Erendira Palma Hernández

El proyecto de la Liga Mexicana de Softbol Femenil tomó por sorpresa a Charros de Jalisco en su retorno a la Liga Mexicana de Beisbol; sin embargo, asumieron el reto porque ya tenían cierto conocimiento de es-ta categoría y, sobre todo, para romper una brecha de género . Ahora, con el título en mano, el gerente deportivo Eliseo Villarreal destacó la gran asistencia que respaldó al torneo, aunque reconoció que todavía deberán esperar un par de temporadas para considerarlo redituable.

“Hubo más de 150 mil aficionados en los estadios sin contar los playoffs y la Serie de la Reina. Nosotros fuimos la segunda plaza con más asistencia, con un promedio de 2 mil 500 seguidores por partido. Fue una muy buena respuesta”, indicó el directivo.

¿Cuánto tiempo tardará el torneo en ser redituable?

–Si continuamos con esta inercia, probablemente en unas dos temporadas podemos estar hablando de un éxito en términos de negocios si lo queremos ver así, respondió.

Esta perspectiva coincide con la de Jorge del Valle, gerente deportivo de los Diablos del México. Obviamente no he hecho los números porque me toca el área deporti-va, pero sí estoy seguro que en términos económicos muy pronto va a empezar a ser redituable, posiblemente en tres años. Este proyecto a corto plazo ya dio muy buenos números , apuntó.

Todos los equipos buscaron jugar en estadios para dar más acceso al público. Los Sultanes tuvieron la mayor cifra de asistencia en el Mobil con récord de más de 13 mil seguidores, mientras los Charros eligieron al estadio Panamericano, pues con un aforo para 16 mil personas tendrían una mayor capacidad que otros recintos.

Los Diablos optaron por el estadio de Beisbol de Ciudad Universitaria con un aforo para mil 500 aficionados. No obstante, Del Valle aseguró que para la próxima temporada la franquicia jugará en el estadio Alfredo Harp Helú, casa del equipo varonil de beisbol y con un cupo superior a los 20 mil aficionados.

La Liga Mx Femenil abrió el camino

Como el tercer torneo profesional de un deporte femenil en México, la Liga Mexicana de Softbol aprendió de sus antecesores, la Liga Mx Femenil de futbol y la de basquebtol. Por ahora, ofrecieron salarios que van de 18 a 51 mil pesos mensuales, a diferencia de los otros torneos que pagan sueldos más bajos.