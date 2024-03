Si bien Pumas no está pasando por un gran momento a nivel puntos, entiendo que es un equipo con muchísima jerarquía, muy buenos jugadores, y creo que en estos días van a intentar corregir, no vamos a encontrarnos con la versión que han mostrado porque son muy buen plantel , señaló el timonel argentino ayer en conferencia de prensa realizada en el estadio Ciudad de los Deportes.

Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, afirmó que su equipo no se confiará de la mala racha por la que actualmente atraviesa Pumas, su rival de este sábado dentro de la jornada 13 del torneo Clausura 2024, pues consideró que los auriazules mostrarán otra versión en busca de colocarse en puestos de liguilla.

“Es un rival que te puede lastimar en cualquier momento, además juega de local, quizá tiene la obligación de ganar por lo que indica la tabla (general). Va a ser una linda competencia para nosotros y para afianzar lo que hemos construido como equipo, e intentar acercarnos más al objetivo, que obviamente es estar en los playoffs”, mencionó.

El timonel comentó que más allá de los resultados, se enfoca en el rendimiento del plantel, por lo que minimizó sus últimas dos derrotas, ante Santos Laguna y Toluca (ambas con un marcador de 3-0).