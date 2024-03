Pablo Espinosa

Sábado 30 de marzo de 2024, p. a12

¿Una música más grande y más cercana (no más pequeña ni más lejana)?

Hela aquí.

La música de Nico Muhly es oceánica, íntima, infinitesimal y fina como la línea del horizonte.

Es una música paraíso. Una música dinamogénica. Una música madre.

Su más reciente disco es maravilloso y se titula precisamente David Hockney: Bigger & Closer (not smaller and further away).

Es música sinestésica. Escuchamos colores. Vivimos, mientras escuchamos y vemos, dentro de óleos gigantescos pintados por ese señor de 85 años de edad que se llama David Hockney y que viste de manera única y hermosa: todo él de colores.

Reflexiona el maestro David Hockney: Todo el tiempo estoy pintando o dibujando, eso es todo lo que anhelo hacer. Porque, miren, tengo 85 años, ¿cuántos más me quedan por vivir? Fumo, quizá me queden cinco años, no sé, nadie lo sabe nunca. Lo único que sé es que lo único que quiero es pintar y dibujar, y eso es lo que hago todo el tiempo .

Pintando y dibujando, se encontró con uno de sus iguales, el joven compositor maravilla Nico Muhly, quien a sus 42 años es una de las grandes celebridades de la música de concierto, de la música pop, de la música rock, del indie, de la música electrónica… Es un emperador de la música.

Su nuevo disco nos pone en un estado de fascinación hipnótica. Combina de manera magistral los sonidos propios de una orquesta sinfónica con las infinitas posibilidades de las máquinas. Música electroacústica en estado puro. Figuras geométricas, colores, muchos colores, universos en expansión.

Al escuchar el nuevo disco de Nico Muhly pensamos muchas cosas. Evocamos. Vivimos. Muchos referentes: para comenzar, un hermanamiento simbiótico con la maravillosa música de nuestro querido Ólafur Arnalds, héroe del Disquero. Y también Max Richter. Y Steve Reich. Y Pat Metheny. Y otros muchos referentes que se van sumando mientras vemos crecer los óleos de por sí gigantescos del maravilloso David Hockney.

Violonchelos, flautas, sintetizadores. La música se aviva en ciclos, mareas, océanos acidulados color cobalto y muchos tonos de naranja y plúmbago y una sensación de pintura terrosa que estremece.

Es una sinfonía, no hay ninguna duda. Ambientes sonoros, planos sencuencia, estancias que atravesamos una a una, en estado de ensoñación.

Es una alegría que el maestro David Hockney sea muy feliz pintando y dibujando con su iPad y su cámara fotográfica y sus lentes de armazones de colores vivos.

Precisamente una de las cinco partituras que componen esta obra de 60 minutos de duración, se titula Drawing with a Camera y describe, tanto la música como las obras en la exposición inmersiva, el paso del tiempo en sus collages polaroid y el júbilo de la primavera en el iPad de David Hockney, por ejemplo, poniendo en vida y en pintura la magnificencia extraterrestre del Gran Cañón.

Como parte de la exposición, en Londres, la experiencia incluyó obras poco antes vistas de Hockney y la voz de él a través de bocinas o audífonos, a elegir, con un comentario sabio como lo es él. Es una fascinación que durará en el espectador por el resto de su vida porque aglutina expresiones vibrantes en una sesión donde el visitante observa el mundo con sus ojos, sus oídos y todos sus sentidos.

La enorme sala de exhibición fue investida con un impresionante sistema de sonido surround. La imagen principal, que ilustra la portada del disco que hoy nos ocupa, es un fragmento de A Bigger Grand Canyon, la obra monumental de David Hockney consistente en sesenta pinturas al óleo plasmadas en superficies de 207 por 744 centímetros, que realizó Hockney en 1998 para describir al mundo su impresión del Gran Cañón del Colorado.

Este ciclo de seis episodios pictórico-musicales incluyen el Wagner-Drive: el rugido de las Montañas de San Gabriel, enclavadas en una sala de ópera mediante recreaciones animadas con diseños escenográficos.

El maestro David Hockney está encantado con esta su nueva aventura. Vacila: “no he visto aún las experiencias inmersivas que han hecho con las pinturas de Van Gogh y las de Monet, pero sucede que esos pintores ya no viven. Y yo sí. Estoy vivo. Y puedo intervenir en el montaje de la muestra y dibujar especialmente para la ocasión.