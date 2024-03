D

ijeron que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) buscaba relegirse, e incluso, a contrapelo de la lógica, quisieron ver ese designio tras la realización de la consulta de revocación de mandato. Después afirmaron que el proceso de selección para la coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación era una manera de encubrir un típico dedazo priísta. Ahora que se ha comprobado que tales acusaciones eran palmariamente falsas, sostienen que AMLO se prepara a ejercer una suerte de maximato por medio de Claudia Sheinbaum. Son extrapolaciones de un régimen extinto que no volverá y proyecciones nostálgicas por parte de lo que queda del PRI.

Han acusado de enriquecimiento a la familia de López Obrador y al hacerlo dejan ver cuán presentes tienen a Vicente Fox y a Enrique Peña Nieto. Acuñaron, ellos mismos, el insulto “ narcopresidente” que de inmediato trae a la memoria a Felipe Calderón, quien entregó el manejo de la seguridad pública a un empleado de los narcos que obedeció a un tiempo órdenes –que tal vez no fueran tan contradictorias– de sus patrones y de Washington. Hablan de la construcción de elefantes blancos, pero olvidan la Enciclomedia y el Pizarrón Digital, bolsones foxistas de corrupción que devoraron miles de millones de pesos; la calderonista Refinería Bicentenario, de la que sólo se construyó una barda, o la vía rápida del mismo nombre, erigida por los socios de Peña Nieto, obra tan corrupta y tan estúpida que sólo tiene carriles de ida, pero no de regreso.

Hablan de la inseguridad y la violencia como si en 2018 en México hubiese florecido la paz de la Antártida, donde no se tiene registro de hechos delictivos y critican el sistema de salud como si sus gobiernos no hubieran dejado 430 hospitales abandonados –buena parte de los cuales han sido o están siendo rehabilitados– o como si hubiese existido un abasto eficaz de medicinas, o como si el Seguro Popular hubiese sido algo más que un negocio inmundo que cubría apenas una ínfima parte de los casos que ameritaban atención y tratamiento médicos.