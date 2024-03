Néstor Jiménez

Viernes 29 de marzo de 2024

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado enérgico a Xóchitl Gálvez a no utilizar el emblema del árbitro, no sólo porque genera confusión en los ciudadanos, sino porque afecta gravemente la confiabilidad y los principios electorales de la contienda en curso.

Es muy delicado que se utilice lo que identifica al INE como parte de las estrategias políticas para posicionarse , dijo la consejera presidenta de la comisión, Claudia Zavala, en la sesión que concluyó a la media noche de este jueves.

Si bien no se ordenó bajar el mensaje de la candidata –pues ya no estaba disponible en la red social X, tras el pedido en ese sentido de la presidenta del INE– sí se incluyó este fuerte llamado a la panista.

El consejero Arturo Castillo puntualizó que el emblema del INE está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su mal uso puede generar incluso multas de 250 mil UMA.

El proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), con el llamado enérgico, fue aprobado por unanimidad.

Antes, la consejera Rita Bell pidió declarar procedente la tutela preventiva al tratarse de un hecho grave y porque ya no se pudo evitar el daño debido a que el mensaje de Gálvez se repite en redes sociales.

Me preocupa mucho que vaya a replicarlo alguna otra fuerza política, por lo que se le debe hacer un llamado contundente a la denunciada respecto de que no se puede hacer uso de este emblema , dijo, aunque en esta parte no fue apoyada por sus colegas y, a propuesta de Zavala, se anexó sólo el llamado.

Sin embargo, la presidenta de la comisión afirmó que el uso del emblema fue una actitud muy desafortunada , principalmente por el respeto que debe darse al árbitro.