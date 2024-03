A

yer no hubo mañanera ni la habrá hoy, pero el presidente López Obrador recurrió a sus redes sociales para contestar la más reciente injuria del esperpéntico presidente argentino: “Milei afirmó que soy un ‘ignorante’ porque le llamé ‘facho conservador’. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ‘comunista’ y ‘representante del Maligno en la tierra’, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Posdata: abrazo a Gustavo Petro”. Y a otra cosa.

La respuesta encolerizó al facho –que gobierna desde Twitter–, quien de inmediato puso a trabajar a su ejército de bots (muchos de los cuales también laboran para la derecha mexicana, al tres por uno) y de nueva cuenta lanzó ajos y cebollas contra los comunistas y los zurdos de mierda .

El presidente Gustavo Petro, otro de los injuriados por el de la motosierra, también respondió en la misma red social: “Gracias, Andrés Manuel @lopezobrador. Creo que Milei busca destruir o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado; su tesis en el mundo que ha visto hoy cómo el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Nosotros, a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad, en la diversidad, de América Latina y el Caribe”.