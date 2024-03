Sputnik, Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 29 de marzo de 2024, p. 18

Río de Janeiro. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó ayer de grave el veto de las autoridades venezolanas a la participación en las próximas elecciones presidenciales de la candidata opositora Corina Yoris, elegida tras la inhabilitación de Corina Machado.

Me sorprendió, primero la buena decisión de escoger una sustituta, fue un paso importante. Ahora bien, es grave que la candidata (Corina Yoris) no haya sido registrada. Me parece que intentó usar la computadora y no consiguió entrar; es causar daño a una candidata, no tiene explicación política ni jurídica prohibir a un adversario tener candidato , afirmó Lula, en una comparecencia conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron tras reunirse con él en Brasilia.

Agregó: No quiero nada mejor ni peor, quiero que las elecciones se hagan como en Brasil, con la participación de todos .

Lula también destacó que en las recientes ocasiones en que se reunió con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, enfatizó que lo más importante para restablecer la normalidad en Venezuela es no tener problemas en el proceso electoral .

Macron, de su lado, condenó muy firmemente la exclusión de una política seria y creíble y urgió a restituirle la posibilidad de participar en los comicios.

Venezuela cerró el plazo de registro de candidatos el lunes sin que la principal coalición de la oposición, Plataforma Unitaria Democrática, lograra inscribir a su abanderada Corina Yoris, aunque registró de manera provisional al ex embajador, Edmundo González Urrutia, cuyo objetivo es mantener un lugar en la boleta para un posible sustituto, que puede ser nombrado hasta el 20 de abril.

Al cierre de esta edición, el gobierno bolivariano no se había pronunciado en torno a las declaraciones de Lula y Macron.

El gobierno de Venezuela rechazó horas antes del comentario de Lula críticas de Estados Unidos sobre el proceso electoral y consideró que Washington pretende desconocer y deslegitimar los comicios presidenciales del 28 de julio.