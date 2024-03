Sifuentes Hernández agregó que el comandante de la Metropol que iba a cargo se identificó y dijo que yo había sido partícipe del secuestro. Nada más que en ese momento llegó el reporte de que los secuestradores liberaron al muchacho, allá por las vías del tren, en la estación San José. Lo dejaron sus captores ahí. Pero aún así yo estaba rodeado, mi casa estaba rodeada por los policías, porque me acusan de secuestro .

Interpone querella

Luego de más de media hora, sin explicación alguna, los policías se fueron. Ezequiel Sifuentes acudió con su abogado a la sede de la FGJEZ ayer por la tarde para interponer una denuncia contra los miembros de Metropol y de la Policía de Investigación que participaron en el acto que califica de intimidación.

“Yo señalado como sospechoso de secuestro… ¿A dónde chingados vamos a parar con estas corporaciones? Estoy documentando el hecho porque esto no se vale, me cae. A veces las personas me dicen: ‘¿Cheque, no tienes miedo en tu trabajo? ¿No le tienes miedo a los delincuentes?’ Pues no, señores. A lo que uno le tiene miedo es a este tipo de situaciones; esto es lo que nos puede fregar”, expuso.