¿Cómo pudieron pensar que un movimiento social y político como es Morena no iba a reaccionar frente a un acto de arbitrariedad y cobardía? , preguntó el ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y afirmó: Queretano soy, señores, y a todas las manganas, y vengo de San Juan del Río .

Yo no sé honestamente qué estarán pensando en estos momentos Mauricio Kuri y el asesor chilango o queretano que le recomendó iniciar esta batalla en nuestra contra , dijo Nieto Castillo al inicio de su mensaje, dirigido a los cerca de 600 simpatizantes de Morena que se congregaron en la plaza de armas de la capital del estado para manifestar su rechazo a la decisión de la Sala Regional Toluca del TEPJF de revocar la nominación del ex funcionario.

El ex encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo acusó al gobernador panista Mauricio Kuri de estar detrás de la impugnación que promovió el Partido Acción Nacional contra sus aspiraciones, en la cual se argumentó que él no contaba con la residencia efectiva de al menos seis meses en Querétaro, requisito de ley para que fuera candidato a la senaduría por esa entidad.

▲ Santiago Nieto Castillo (al centro) en el mitin de ayer frente al palacio de gobierno de Querétaro, donde anunció que interpondrá un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que fue revocada su candidatura a senador por Morena. Foto La Jornada

Nieto explicó que en su fallo los magistrados no tomaron en cuenta el artículo 12 de la Constitución del estado, que señala que somos queretanos los nacidos y los avecindados en el territorio estatal .

Agregó que tampoco se consideró lo que dice el artículo 11 de la Ley Orgánica municipal: No se perderá la residencia cuando la persona se traslade a otro lugar para desempeñar un cargo de elección popular, una comisión de carácter oficial no permanente o con motivo de estudios, actividades científicas, técnicas, artísticas y de trabajo, cuando éstas no impliquen la intención de radicarse en el lugar en que se desempeñen .

Por otra parte, el abanderado de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, promovió un juicio para conservar sus derechos político-electorales, después de que el Instituto Nacional Electoral le anunció que éstos le fueron suspendidos por haberse negado a comparecer ante un juzgado donde se le acusa de enriquecimiento ilícito.