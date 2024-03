Al salir de la audiencia, Norma Almazán expuso que defendió ante el juzgador el derecho de su hija a vivir sin temor y expuso que tenía que esconder y proteger a su hija, debido a que el acusado vive a 100 metros de su domicilio.

Mi hija no lo puede ver, siente pánico, y ahora resulta que su agresor estaba en libertad y mi niña tenía que estar encerrada; eso no era posible , reprochó Norma. Explicó que por instrucción de su sicólogo la menor no debía ser molestada con la presencia del presunto violador.

Durante cinco horas, los inconformes, apoyados por el colectivo Hermanas Aliadas, bloquearon la Avenida del Trabajo y se manifestaron fuera de los juzgados de control y juicios orales de San Pedro Barrientos para exigir el regreso del imputado a prisión.