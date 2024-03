Erendira Palma Hernández

Una lesión trastocó por completo la carrera de Néstor Araujo. Hace un año, el zaguero se encontraba en plenitud como titular del América e incluso era capitán de la selección mexicana, pero al sufrir una ruptura de ligamento en la rodilla derecha fue relegado de las canchas, al grado de que ahora pide una oportunidad para tener minutos con el equipo.

Me he comido muchas cosas solo y ha sido muy difícil, sobre todo los primeros meses. Ahora soy mentalmente más fuerte. Le dieron vuelta a la tortilla, a veces ni te voltean a ver, no eres considerado en ningún lado, pero acepto mi realidad, lo que necesito es trabajar bien para cuando se me presente una oportunidad , dijo.

Araujo fue uno de los tantos jugadores que resultaron lesionados o que tuvieron complicaciones físicas después de disputar en agosto del año pasado la Leagues Cup, torneo entre México y Estados Unidos, el cual se incluyó de manera tan forzada en el calendario que interrumpió por un mes a la Liga Mx.

El defensa disputó su último partido en septiembre, cuando las Águilas fueron eliminadas por el Nashville en cuartos de final de la Leagues Cup. Fue en ese partido donde sufrió la lesión que después lo llevó al quirófano y lo dejó fuera de actividad por al menos cinco meses.