Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 29 de marzo de 2024, p. a11

El tramo final del torneo Clausura 2024 de la Liga Mx comenzará con los equipos prácticamente definidos a pagar una multa por mal desempeño. Ciudad Juárez y Tijuana están sentenciados a quedar entre los últimos puestos de la tabla de cocientes cuando faltan cinco fechas, mientras Mazatlán aún tiene una posibilidad de salvarse si Querétaro tiene un mal cierre de temporada.

Rumbo a la fecha 13 de la Liga Mx, Bravos se encuentra en la última posición de la tabla de cocientes con 0.9206 unidades, Xolos está un peldaño arriba con una puntuación de 0.9588 y Mazatlán tiene 0.9897. Aun cuando los tres equipos salieran victoriosos en el resto de la temporada no podrían superar a Necaxa, que ahora tiene 1.1546 y se ubica en el lugar 15, fuera de la zona de penalización.

Sólo Mazatlán tiene una oportunidad de evitar el pago en caso de ganar los 15 puntos que faltan por disputarse y que los Gallos pierdan todos sus encuentros, pues terminarían con un cociente de 1.0582.

El club que termine en el lugar 18 deberá pagar 80 millones de pesos, el penúltimo tendrá una sanción de 47 millones, mientras el puesto 16 recibirá una sanción de 33 millones.

Bravos y Xolos son los planteles con mayor reincidencia en la penalización, pues será la tercera ocasión que cada uno deba de-sembolsar una cuantiosa suma de dinero para seguir en Primera División. El equipo de Ciudad Juárez ha pagado 130 millones de pesos después de quedar entre los últimos tres puestos en la tabla de cocientes en 2021, 2022 y ahora. Tijuana ha pagado 97 millones de pesos por los malos resultados obtenidos hace dos años y en 2023.

Claro que la directiva habló con nosotros, pero no tenemos pre-sión ni hemos sido regañados, nos han llamado la atención, aunque no de mala forma, sabemos la situación, no estamos contentos ni satisfechos, por eso trabajaremos todos juntos , dijo Diego Campillo, defensa de Bravos.

Aun cuando la directiva de Ciudad Juárez, encabezada por Alejandra de la Vega, ha recurrido a diferentes estrategias para evitar la sanción, ha sido el equipo con peor rendimiento deportivo desde que se eliminó el ascenso y descenso en 2020, apenas un año después de haber comprado la franquicia en Primera División que pertenecía a Lobos BUAP.