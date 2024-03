Karla Torrijos

Aquellas emocionantes y aguerridas peleas que protagonizaban las diversas campeonas mundiales del país, hoy son sólo un grato recuerdo del enorme fulgor que tuvo hace algunos años el boxeo femenil mexicano, que actualmente pare-ce estar estancado y cuyo futuro luce poco alentador, al no contar con grandes figuras y tener cada vez menos contiendas en territo-rio nacional.

Boxeadoras mexicanas como Ana María Guerrera Torres, Jackie Nava, Mariana Barby Juárez, Yessica Kika Chávez, entre otras, que en su momento fueron monarcas del orbe, expusieron en innumera-bles ocasiones sus títulos al enfrentar memorables batallas, tanto en el país como en el extranjero.

No obstante, esos espectaculares combates han quedado atrás, lo cual ha frenado de cierta manera el desarrollo del boxeo feme-nil mexicano.

A decir de la Guerrera Torres, ex campeona de peso supermosca por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y una de las pioneras del pugilismo femenil en el país, “este estancamiento no se debe al nivel de las peleadoras mexicanas, pues actualmente hay muy buenas exponentes, con mucha calidad, como Ibeth Roca Zamora, Yuliahn Cobrita Luna, Erika Cruz, entre otras, sino al poco interés de los promotores” para organizar contiendas entre mujeres.

Nostalgia y tristeza

Estimó que para volver a tener esas grandes peleas y esas intensas rivalidades entre mexicanas, los promotores deben confiar nuevamente en las boxeadoras; la verdad no entiendo por qué no lo hacen, ya demostramos varias veces nuestra calidad y entrega arriba del ring .

Reconoció que le provoca nostalgia y tristeza la situación actual del boxeo femenil del país. Lamentablemente lo único que han hecho es llevar a las mexicanas como carne de cañón para que otros se beneficien. Hemos comprobado que el nivel de nuestras peleadoras es excelente, entonces no sé qué está pasando , apuntó en entrevista con La Jornada.

Pese al turbio panorama, Torres se mostró optimista al descartar que este bache en el que se encuentra el deporte que tantas satisfacciones le dio genere un retroceso. El boxeo femenil ya es una realidad, no se puede dar marcha atrás, lo que falta es motivar a los promotores para que programen más funciones; veo muy bien a las peleadoras nacionales, tienen decisión, garra, deseos de ser alguien, me cuesta trabajo creer que no las apoyen , mencionó.

Contrario a lo que pasa en México, el boxeo femenil ha crecido mucho en los últimos años en Estados Unidos, donde era desdeñado por la industria. Hoy existen varias campeonas mundiales originarias de ese país, donde cada vez se efectúan más peleas entre mujeres.

La Guerrera consideró que esto se debe precisamente al buen trabajo de sus promotores, ellos se están moviendo para encontrar buenas oportunidades para sus peleadoras. Aquí es cuestión de voltear a ver más a las mexicanas para que puedan salir adelante .

Por su parte, Yesica Nery Plata, monarca unificada en la categoría minimosca por el CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), señaló que las campeonas nacionales muchas veces se encuentran en una encrucijada. Explicó que al no haber muchas peleas en el país, tienes que exponer el título en el extranjero, pues si te quedas aquí, no puedes hacerlo y obviamente no tienes ingresos. Aunque afuera nos pagan un poco más, últimamente a muchas les han arrebatado el cetro, pues no es lo mismo boxear en tu tierra que en otro lugar, lo malo es que aquí ya casi no hay peleas .

Reconocimiento y respeto

La última vez que la púgil de 29 años defendió su título fue en diciembre pasado en Alemania, y hasta el momento no ha podido concretar otro combate. Antes las mujeres se presentaban tres o cuatro veces al año, hoy si bien nos va, pactamos dos peleas, y alguna de ellas en el extranjero. El mayor obstáculo, casi siempre, es el tema económico, pues nos quieren dar mucho menos de lo que percibimos normalmente , detalló.

A su vez, Yamileth Mercado, vigente campeona en peso supergallo por el CMB, opinó que el boxeo femenil en México nunca ha sido tan apoyado como el de los hombres. La baja que existe actualmente tal vez se debe a que nosotras empezamos a pedir mejores remuneraciones, que se nos repete y se hagan valer nuestros derechos. Quizá eso ha evitado que nos den luz verde en las funciones .

Para Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, la falta de crecimiento del pugilismo femenil en México se debe en cierta medida a la salida de Televisa del boxeo por algún tiempo, lo cual afec-tó mucho y retrasó todo el proceso, pero tenemos buenas campeonas en el país que están en el camino correcto para retomar el buen nivel de nuestro deporte .