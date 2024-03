Por otra parte, el Consejo General del IECM avaló el registro de la ex alcadesa de Milpa Alta, Judith Vanegas Tapia, como candidata a la diputación por el distrito electoral 7, tras considerar que las pruebas presentadas por la oposición no fueron suficientes para comprobar que ejerció su cargo posterior a solicitar licencia en el Congreso local.

Dijo que acatará las medidas el instituto, pero advirtió que no van a callarla, pues nos asiste la razón jurídica y moral para exhibir todas las ilegalidades que han cometido y que hoy mantienen en la cárcel a 11 ex funcionarios de la alcaldía .

Lo anterior generó molestia a la representación del PAN, que si bien el martes celebró la decisión del IECM de dictar medidas cautelares contra el jefe de Gobierno, Martí Batres, para que evite hablar sobre el proceso electoral, ahora tachó a los consejeros de laxitud total , y advirtió que impugnará el acuerdo ante tribunales.

Al considerarlo como un caso inédito, la mayoría de los consejeros electorales explicó que otorgaron derecho de audiencia a Vanegas, quien presentó diversos documentos, como su baja de la nómina para comprobar su separación material del cargo.

Tanto PAN como PRD habían presentado pruebas, como publicaciones en redes sociales, que a su consideración demostraban que la ex alcaldesa ejerció su cargo los primeros 15 días de febrero cuando legalmente ya se encontraba de licencia. No obstante, la consejera electoral Erika Estrada argumentó que el nivel probatorio de dicha documentación no era suficientemente alto como para negar un derecho político-electoral.

La candidatura fue votada a favor con el sufragio en contra de la consejera Carolina del Ángel Cruz.