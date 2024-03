Señaló que continúan las gestiones relativas a dictámenes sobre montos de pago para las 27 personas migrantes que resultaron lesionadas, así como el resto de las familias, quienes pidieron no revelar el monto.

El Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó que no hayan cumplido con las indemnizaciones por el incendio en la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, como lo denunciaron organizaciones civiles. A la fecha, aseguró, han retribuido a 29 de 40 familias de los migrantes fallecidos, de modo que sólo faltan 11.

Por medio de la coordinación institucional federal, estatal y municipal se dio acompañamiento integral a familiares de los lesionados y de las personas migrantes fallecidas , apuntó en un comunicado.

Recordó que el 10 de julio del año pasado la CEAV resolvió los montos a entregar para cada uno de los núcleos familiares de las personas fallecidas, que por seguridad solicitaron no hacer públicas las cantidades. A la fecha han recibido la indemnización 29, de un total de 40.

Sobre los 11 faltantes de pago, el INM aclaró que, de manera coordinada con la CEAV, se avanza en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios, toda vez que deben demostrar fehacientemente tener derecho a recibir la indemnización.