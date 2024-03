Hay excepciones, pero por lo general el Poder Judicial está completamente en contra del pueblo, así, es de élite, es como el supremo poder conservador , sostuvo y añadió que “predomina la mentalidad conservadora, son defensores de intereses particulares, en el sentido estricto no son servidores públicos.

Una de las medidas que ayudan es que no sean electos ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, sino que los elija el pueblo y que ellos le deben su cargo al ciudadano, no al presidente, no al legislador, no al influyentismo , aseguró.

Que sean los ciudadanos los que los elijan, y eso les da mucha independencia, autoridad y la gente tiene un instinto certero, se equivoca menos y hay que tenerle confianza al pueblo , agregó.