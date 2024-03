El pleno de la sala superior determinó la comisión de actos anticipados de campaña con motivo de la publicación de una conferencia de prensa relativa a las propuestas de reformas promovidas por el Presidente , lo cual no fue avalado por la magistrada presidenta Mónica Soto ni el magistrado Felipe Fuentes.

La sala superior también confirmó las multas que impuso la sala especializada a las dos candidatas a la Presidencia de la República, porque ambas difundieron imágenes y videos en redes sociales donde aparecen menores de edad sin autorización previa. Los partidos de Sheinbaum y de Gálvez impugnaron, pero los magistrados confirmaron que sí se violentó el interés superior de la niñez y por ende deben pagar las multas.

En esta sesión pública también se confirmó la candidatura de Jorge Carlos Ramírez, por lo que no le dieron la razón al PRD, quien buscaba bajar la postulación del ex priísta como diputado de mayoría relativa por Yucatán y la de Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, por representación proporcional, al señalar que no renunció al PT antes de sumarse a Morena para su postulación.