Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 5

No hay ningún motivo para anular las elecciones del 2 de junio, recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y alertó que, si en un acto de irracionalidad , la oposición intenta un golpe de Estado técnico , la reacción popular sería como soltar a un tigre .

En la mañanera de ayer, el mandatario afirmó además que tanto el Poder Judicial como las autoridades electorales han tomado partido, pues se encuentran secuestrados por el bloque conservador .

No se podría anular una elección porque no hay ningún motivo , subrayó. Pero, además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos .

–Lo van a intentar... –se le dijo.

–No, no, no, es que el pueblo es mucha pieza. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman; sin embargo, nuestro pueblo está muy muy politizado –respondió.

También indicó que recibió un informe según el cual recientemente la periodista Carmen Aristegui estuvo en un foro en la Universidad de Harvard y “expresó que uno de los candidatos o candidatas era tan subordinada a mí, que si yo decía ‘muuu’, ella también decía ‘muuu’. Y lo sorprendente es que hubo un aplauso, pero fuertísimo, lo celebraron todos los estudiantes de Harvard, la mayoría mexicanos. Claro, es Harvard, ahí estudió Carlos Salinas”.