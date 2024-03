D

esde que llegó a la Casa Rosada, en diciembre pasado, el esperpéntico Javier Milei no sólo ha masacrado socialmente al pueblo argentino y privilegiado a quienes prometió combatir ( la casta , le llama), sino que ha destrozado la política exterior de su país y, por tanto, las relaciones con la comunidad de naciones. Lo mismo hizo público su deseo de no hacer pactos con comunistas (entre ellos China y Brasil, los principales socios de la nación sudamericana, y por mucho), calificar al papa Francisco de representante del maligno en la tierra , abrazar, cálida y cordialmente al canciller británico, David Cameron (ex primer ministro de aquella nación), al que prometió hacer grandes migas, siempre y cuando no reclame por Las Malvinas y rechazar la incorporación a los BRICS, un gran mercado con potencial financiamiento. Eso y mucho más.

Enloquecido, el anarcocapitalista goza anunciando el despido de 70 mil trabajadores del sector público (que en una primera instancia llegaría a 120 mil), pero calla por la incorporación de toda la familia de sus ministros a la nómina gubernamental (empezando por su hermana Karina, alias El Jefe, como la llama), mientras mata por hambre a los jubilados y a los argentinos todos con una política económica que arrasa y promete más, mientras pasa horas y horas metido en X, desde donde gobierna y, junto con su ejército de bots, responde a la mínima crítica, mientras el país se incendia socialmente.

Cierto es que los argentinos querían un cambio, pues las cosas no funcionaron lo bien que quisieran en el gobierno de Alberto Fernández, pero de ahí a votar por un esquizoide como Milei hay un trecho enorme. Lo peor del caso es que los ciudadanos de aquel país ya habían pasado por esa ruta, tanto en tiempos de la dictadura como en los de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. En apenas tres meses de gobierno la inflación acumula un avance de 70 por ciento, bestiales incrementos en alimentos, tarifazos todos los días y cero por ciento de aumento a salarios y jubilaciones, Y que se aguanten, exige.