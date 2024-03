P

eleado con su propio equipo (por ejemplo, con la vicepresidenta Victoria Villarruel), con la gran mayoría de los gobernadores de su país y con buena parte de la ciudadanía (incluyendo a sectores que votaron por él y ahora están inconformes por los golpes económicos recibidos), el libertario Javier Milei ha abierto o agravado fuego declarativo contra los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, a quien llamó asesino terrorista, y de México,a quien llamó ignorante.

Estrambótico, teatrero y sumamente grosero, Milei llegó al poder a causa de la crisis de una izquierda o progresismo que en el último tramo encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero no ha podido asentar las rigoristas medidas libertarias que simbolizó con una motosierra que le serviría para cortar sin compasión lo que a su juicio debiera exterminarse del aparato estatal y sus políticas. No ha podido avanzar porque le falta oficio político, no tiene equipo consolidado (el ex presidente Mauricio Macri lo apoya a conveniencia) y su programa de gobierno es insostenible, injusto, buscador del predominio del mercado y el individualismo.

Ayer se difundió el adelanto de una entrevista con la cadena estadunidense CNN que lo muestra en su jugo: como si fuese un flamígero orador placero y no el presidente de una república, ofendió al colombiano Petro y al mexicano López Obrador. El primero expulsó a todos los diplomáticos argentinos; el segundo probablemente fijará postura hoy en la mañanera.

Los disparates y graves tropiezos de Milei colocan en situación complicada a algunos personajes del antiobradorismo: a la senadora aztequista Lilly Téllez, quien invitó al presidente argentino a visitar México (también lo hizo Sergio Sarmiento, otro aztequista); a Eduardo Verástegui, el diluido aspirante fallido a una candidatura presidencial independiente; al propio Ricardo Salinas Pliego, que comparte pensamiento libertario, y a la candidata Xóchitl Gálvez, quien ha hecho expresiones de coincidencia con el político argentino y ayer quiso jugar a la ironía, rayana en la hipocresía, al decir que Milei no debería criticar a López Obrador, pues para eso está ella.