SAT cumplió solicitud de transparencia de Salinas Pliego

n varios de su mensajes, el magnate Ricardo Salinas Pliego ha reclamado transparencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, en ese contexto, pienso que la publicación de sus adeudos es precisamente dar cumplimiento a su solicitud. Yo, en lo personal, agradezco esa transparencia, la cual debe ser pareja para todos.

Benjamín Cortés V.

INAH, institución abierta a la mejora y la reconsideración

En relación con la respuesta titulada Me da el INAH la razón sobre concursos abiertos: Salmerón , suscrito por Pedro Salmerón Sanginés y publicado el pasado lunes en la sección El Correo Ilustrado, me permito hacer las siguientes precisiones:

Es lamentable que Salmerón Sanginés no recuerde lo que escribió en su artículo del pasado 19 de marzo al referirse al proyecto La Ventilla, mismo que yo no puse entre mis ejemplos . Para aclararlo, basta releer lo que señaló entonces: Este sin duda ya está en marcha: una propuesta metodológica para la organización y estudio de los materiales arqueológicos del proyecto La Ventilla, temporadas 1992-2020 .

Es importante reiterar que este proyecto estuvo en curso hasta mayo de 2023, cuando falleció el maestro Rubén Cabrera, y que es fundamental para la zona arqueológica de Teotihuacan y para el conocimiento de esta civilización de Mesoamérica. Por ello, la Comisión del Centro de Trabajo, que es la instancia mixta encargada de formular la convocatoria para cada plaza, la publicó en esos términos.

Efectivamente, corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) definir las prioridades de trabajo, lo cual se hace de manera mixta en comisiones; esto es, los temas que constituyen los proyectos de investigación se determinan de manera colegiada y académica, si con ello no coincide Pedro Salmerón, su opinión es respetable; no obstante, el proceder de las comisiones se rige como lo he expresado, por el Reglamento de Admisión, Evaluación, Promoción y de Concursos y Exámenes de Oposición para el Personal de Investigación Científica y Docencia.

Salmerón Sanginés tiene el derecho y la libertad de manifestar y pensar lo que considere sobre los grupos académicos que existen en el INAH, los cuales, a nuestra manera de ver, son expresión de la pluralidad, el pensamiento crítico, diálogo abierto y compromiso social.

Es mi deber reiterar que en el INAH la presentación de un tema de investigación debe defenderse ante un jurado y conforme a procedimientos reglamentarios, lo cual favorece la imparcialidad y objetividad en sus procesos de admisión.