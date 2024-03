Stella Calloni

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 23

Buenos Aires. El presidente ultraderechista Javier Milei, quien aplica a fondo la motosierra, un símbolo de su campaña electoral, se jactó de que echamos a 50 mil empleados públicos y van a caer 70 mil contratos de burócratas, eliminó oficinas de la Administración Nacional del Seguro Social (Anses) y anunció un decreto que condena a los jubilados a pensiones que no alcanzarán para cubrir sus más urgentes necesidades, a los que además cerraron los créditos, que utilizaban para pagar luz, gas y medicamentos, entre otros.

En esto cumplen con lo dicho por la canciller Diana Mondino, quien sostuvo la inutilidad de dar créditos a los jubilados que ya se van a morir , con un desprecio absoluto, que se extiende también a todos los planes sociales

Milei se ufanó de estar ejecutando el mayor ajuste de la historia , al señalar que echamos a 50 mil empleados públicos, y no sólo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70 mil contratos de empleados públicos e insultó a la oposición aliada, a cuyos integrantes calificó como delincuentes por no acompañar sus medidas.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, anunció un paro nacional para el 3 de abril y advirtió: Mire, presidente Javier Milei, no va a poder despedir a 70 mil estatales como a usted le gustaría , mientras las protestas se multiplican.

Se comunicaron despidos en las llamadas Unidades de Atención Integral, dependencias de las Anses que atendían al público; la mayoría se cierran porque no hay quién atienda; además, se impidió la entrada a trabajadores del Ministerio de Economía, sin ningún anuncio previo de que los habían despedido.

La noche de ayer se notificaron cientos de despidos a trabajadores del Ministerio de Economía, la Secretaría del Trabajo, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Educación, al comenzar a tomar forma el prometido ajuste masivo en el Estado nacional.

Los despidos y cierres de las Anses se produjeron en el Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Chaco, entre otros, lo que significa la indigencia para centenares. En varias provincias se quedarán sin protección social.