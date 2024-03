Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 21

Franja de Gaza. Israel continuaba ayer con la oleada de bombardeos sobre Rafah en momentos en que crecía el temor entre más de un millón de personas que se encuentran hacinadas en el extremo sur de la franja de Gaza de que pueda concretarse un asalto terrestre con el que se amenaza desde hace tiempo.

Fueron bombardeadas al menos tres viviendas en Rafah y uno de los ataques aéreos mató a 11 miembros de una familia, dieron a conocer las autoridades sanitarias.

Mussa Dhaheer, que observaba desde abajo cómo los vecinos ayudaban a un trabajador de emergencias a bajar de un piso superior a una víctima en una bolsa negra para cadáveres, relató que se despertó con la explosión, besó a su aterrorizada hija y salió corriendo para ver la destrucción. Su padre, de 75 años, y su madre, de 62, estaban entre los muertos.

No sé qué hacer. No sé qué decir. No le encuentro sentido a lo que ha pasado. Mis padres. Mi padre con sus amigos desplazados que vinieron de la ciudad de Gaza , declaró a Reuters. Estaban todos juntos, cuando de repente desaparecieron como el polvo .

En otro lugar bombardeado, Jamil Abu Houri consideró que la intensificación de los ataques aéreos era la forma que tenía Israel de mostrar su desdén por una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que esta semana exigió un alto el fuego inmediato. Teme a continuación un asalto terrestre a Rafah, que Israel ha amenazado con llevar a cabo a pesar de las advertencias de su aliado más cercano, Estados Unidos, de que esto causaría demasiado daño a los civiles.

Han aumentado los bombardeos, nos han amenazado con una incursión y dicen que han dado luz verde a la incursión en Rafah. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? , reclamó Abu Houri.

En la Cisjordania reocupada por Israel, donde se ha agravado el conflicto en paralelo a la guerra de Gaza, tres palestinos murieron y otros cuatro resultaron heridos por disparos israelíes por una incursión en Jenin durante la noche, informó el Ministerio de Sanidad palestino.

Al menos 32 mil 490 palestinos han muerto en la ofensiva israelí que comenzó el 7 de octubre contra Gaza, gobernada por Hamas, según el Ministerio de Sanidad, y se cree que bajo los escombros hay miles de muertos más que no han sido recuperados.