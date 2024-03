Arturo Sánchez Jiménez, Emir Olivares y Lorenzo Chim

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 27

A más de una semana de iniciado el paro de labores de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su total apoyo a la gobernadora Layda Sansores San Román y pidió a los agentes inconformes tener confianza en ella.

En su conferencia de prensa matutina, dijo que los grupos conservadores están manipulando la situación y pidió a los policías que demandan la salida de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Seguridad local, y de la propia Sansores, que no caigan en su juego, y prometió que si hubo abusos de autoridad, se castigarán.

Le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay mano negra.

–¿De quién? –se le preguntó.

–De los politiqueros. O sea, no puedo hablar de quién –respondió el mandatario.

Agregó: “Lo que está sucediendo en Campeche, fundamentalmente, es una manipulación con propósitos politiqueros; son los corruptos los que están detrás. Más claro ya no, porque no me vayan a cepillar.

Y a los manipuladores también mandarles un mensaje: que jueguen limpio, o sea, se ven mal, pero además se les revierte porque todo eso que hacen tiene un efecto de búmeran , declaró.

Interrogado sobre qué sucederá con la demanda de que Muñoz Martínez sea destituida, López Obrador sostuvo que ese asunto que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Layda Sansores .

En Campeche, la mandataria aseguró que no escatimará recursos para mejorar la situación de la policía, a la que catalogó como la más honesta del país. Refrendó su disposición de resolver mediante el diálogo el conflicto, que ya lleva más de 12 días sin que haya visos de solución.