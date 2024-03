Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 8

La banda londinense Placebo logró lo que muchos intentaron: un concierto sin celulares en su presentación, la noche del martes pasado en el Teatro Metropólitan de la capital mexicana. La advertencia de no usar esos dispositivos se dio días y minutos antes del recital, y quienes no hicieron caso fueron regañados por Brian Molko, vocalista de la agrupación.

Afuera del recinto ubicado en la calle Independencia de la colonia Centro, se percibió un ambiente rockero, en el que el público vistió de negro y llegaron hasta dos horas antes de que comenzara el concierto. En las escaleras del teatro, el público no perdió el tiempo en tomarse la foto de recuerdo, sin saber que eran las únicas que podrían tomar.

Antes de empezar la música se escuchó un audio grabado en español por el bajista Stefan Olsdal: Este es un momento único y exacto que no se va a volver a repetir y empezaron los acordes de Forever Chemicals y Beautiful James, de su más reciente material, Never Let Me Go.

Como sucedió en su última visita al país, Molko se presentó con el público: “Muchas gracias y bienvenidos. Mi nombre es Brian y el nombre de mi grupo de rock es Placebo… Tenemos mucho ruido para ustedes esta noche”, dijo el cantante.

De nuevo, la banda no interpretó sus clásicos temas –como Special K, Every You and Every Me o This Picture–, y en lugar de eso tocaron más rolas de su nuevo disco, como Happy Birthday In The Sky, que Brian dedicó a su hermano en un perfecto español: La siguiente canción es para mi hermano .