Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. 7

Nashville. ¿Podrán triunfar los artistas negros en la música country, feudo dominado por blancos? Julie Williams, una mestiza crecida en el sur de Estados Unidos que intenta triunfar en Nashville, la capital de este género musical, confía en que Beyoncé les abra definitivamente el camino.

Beyoncé lanzará mañana su primer álbum country, Cowboy Carter, que ha puesto de relieve tanto la larga historia de los artistas negros en esta música como los esfuerzos por cambiar el relato de la industria, dominada por blancos y hombres, para crear un Nashville más inclusivo.

¿Quién está emocionado por el nuevo álbum country de Beyoncé? , gritó Williams, de 26 años, durante su concierto, entre aplausos.

“Cuando ves a alguien que está en la cima de su arte y está arrasando, y piensas: ‘vaya, ésa podría ser yo, es muy emocionante”, contó a Afp.

Por eso, Williams cree que el álbum de Beyoncé es un momento histórico para llevar el country negro a primer plano .

Colectivo Black Opry

Williams es una de los cerca de 200 artistas asociados al Black Opry, colectivo que desde hace tres años presenta y amplifica las voces de artistas negros que trabajan en géneros como el country y el folk.

“Siempre he sido una gran aficionada a la música country, y me he sentido aislada en esta experiencia. En especial como mujer negra queer, no se ve mucha representación en los artistas ni en los fans, ni en el material de mercado”, explicó a Afp Holly G, fundadora de Black Opry.

Cuando empecé con esa agrupación, me di cuenta de que todos estamos en ello, sólo que no se nos da la misma plataforma ni las mismas oportunidades que a algunos de nuestros colegas blancos , aseguró.

El nombre del colectivo es una referencia directa al Grand Ole Opry, el casi centenario espacio de actuaciones country cuya complicada historia ha estado marcada por intérpretes negros, pero que a lo largo del tiempo también ha destacado por artistas y líderes políticos vinculados a ideologías racistas.

La conversación en curso sobre la marginación de los artistas negros de música country ha cobrado nueva importancia tras el nuevo álbum de Beyoncé, destacó Charles Hughes, autor del libro Country Soul: Making Music and Making Race in the American South.

La gente dice: qué bien que Beyoncé se pasa al country... aquí tienes un montón de otros artistas a los que deberías estar escuchando , agregó.

Hughes espera que el efecto Beyoncé impulse a esos músicos y compositores del género que han trabajado con esfuerzo para abrir puertas .

El country es un estilo musical estadunidense por excelencia, con influencias africanas: el banjo, por ejemplo, surgió de instrumentos traídos a América y el Caribe por los esclavos en el siglo XVII.

Sin embargo, el country contemporáneo ha desarrollado una imagen abrumadoramente blanca, machista y conservadora, y los líderes de la industria se resisten al cambio.

A principios del siglo XX, la industria musical adoptó etiquetas para catalogar las canciones en los rankings de las más escuchadas, como hillbilly para la música hecha por blancos y race records para la música afroestadunidense, clasificaciones que más tarde evolucionarían como country y R&B, de forma respectiva.