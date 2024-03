Para la toma de decisiones los miembros de los comités respectivos de los bancos centrales utilizan información económica dura, tanto global como de sus propias economías, pero también incorporan factores subjetivos. En cuanto a lo primero, establecen un balance de riesgos para su decisión. Consideran la evolución de la actividad económica, del mercado de trabajo, de la tasa de desempleo y, por supuesto, de los elementos relevantes de la economía global con una estimación de la manera en la que la modificación del panorama global pudiera afectar a las respectivas economías.

Pero también incorporan la confianza. Los estadunidenses señalan que los miembros del FOMC tiene que ganar confianza en que la inflación se mueve sostenidamente hacia la meta de 2 por ciento. Los mexicanos advierten sobre las expectativas a mediano y largo plazos y su impacto en los mecanismos de formación de precios. Estas diferencias, sin embargo, no significan que sus perspectivas teóricas difieran. Como se ha mostrado insistentemente, los dos bancos centrales en este episodio inflacionario actuaron tarde y mal.

Pensaron que el brote inflacionario era pasajero y resultó que permaneció. Luego sostuvieron que, como siempre, la inflación se debía a un exceso de demanda provocado por las políticas fiscales y resultó que era provocada por dificultades del lado de la oferta, complicaciones en las cadenas de suministro derivadas de la pandemia. Pese a que las cosas eran diferentes actuaron como siempre. Powell y Lagarde reconocieron que no había suficiente información, Powell expresó: Navegamos mirando las estrellas, pero el cielo está nublado . Lagarde preguntó: En esta época de rupturas y cambios no sabemos si estamos regresando al viejo mundo o entrando a uno nuevo, ¿cómo podemos asegurar que las decisiones políticas sigan siendo robustas?

Así las cosas, tanto en EU como en México, las decisiones de los banqueros centrales siguen sosteniendo la visión derivada del consenso monetario que impuso el pensamiento neoliberal. Son producto de esa línea de pensamiento que denominaron única. Pero resulta que no sólo no es única, sino que es incorrecta. No se trata de señalar su equivocación teórica, sino que de ella se derivan consecuencias negativas sobre la economía.

