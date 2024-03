Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Jueves 28 de marzo de 2024, p. a12

La derrota de México en la final de la Liga de las Naciones ante Estados Unidos reavivó el deba-te respecto de la calidad de jugadores con los que cuenta la selección que dirige Jaime Lozano y su cada vez menor salida a clubes europeos en busca de probarse en un mayor nivel de competencia, respecto a otros países del continente.

En conferencia de prensa, el delantero de Pumas Rogelio Funes Mori consideró que uno de los motivos que limita la exportación de futbolistas a Europa es que los tricolores no tienen carencias en la Liga Mx, ya que gozan de un buen sueldo y, por tanto, la chispa por ir al viejo continente es menor en comparación con los jugadores sudamericanos

A veces los futbolistas son muy familiares y extrañan el no estar en su país. El mexicano está en una buena liga, gana bien y quizá ese deseo de irse a Europa no lo quiere o no lo necesita, porque está muy bien, ya que cuando quieres triunfar afuera debes dejar todas esas cosas de lado por un rato.

En el cuadro del domingo pasado ante los dirigidos por Gregg Berhalter iniciaron siete tricolores que juegan en Europa, por 11 del conjunto de las barras y las estrellas. En esta comparativa destaca la participación de cada jugador en sus respectivos clubes, puesto que de los nacionales que fueron de inicio, solamente Edson Álvarez (West Ham), César Montes (Almería) y Johan Vásquez (Genoa) son titulares indiscutibles en sus conjuntos y los dos últimos disputan de forma recurrente el descenso.

En Estados Unidos, futbolistas como Christian Pulisic (Milán), Gio Reyna (Dortmund), Thimothy Weah y Weston McKennie (Juventus), Tyler Adams (Bournemouth) son recurrentes en las alineaciones de sus equipos y arribaron al balompié europeo desde temprana edad.

A su vez, el delantero universitario lamentó que se le pongan obs-táculos al futbolista tricolor para que salga a Europa.