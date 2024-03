Por la tarde, los reportes señalaron que, en el caso del ozono, la zona noreste de la capital del país tuvo valores que llegaron a las 144 partículas por millón a las 16 horas, es decir, a seis de la contingencia ambiental, mientras en el sureste se reportaron 109 puntos en cuanto a partículas de menos de 10 micrómetros (PM10).

La comisión explicó que el campo de viento predominante de suroeste a noreste que se registró ayer transportó los contaminantes generados en los incendios activos en ese momento, toda vez que el humo está compuesto por partículas, óxidos de nitrógeno y elementos orgánicos volátiles, motivo por el cual hubo un persistente olor a humo y que además afectó la visibilidad en diversas zonas de la metrópoli.

Por este motivo, instó a la población a no realizar actividades al aire libre y usar cubrebocas con el propósito de evitar afectaciones a la salud. Asimismo, pidió no fumar, no utilizar lentes de contacto, no encender velas, incienso o similares en interiores, así como tener las ventanas y puertas cerradas y en el caso de que haya humo intenso, colocar toallas húmedas entre las rendijas.