on el triunfo electoral de la Cuarta Transformación (4T) en 2018 se inició un periodo de definiciones políticas con el que varias máscaras y disfraces dieron paso a la revelación de causas, proyectos y motivaciones. Aquel romance escondido con el que PRI y PAN –partidos con bases fundacionales antagónicas– juguetearon para simular una alternancia en 2000 y compartir su más anhelado fetiche, el poder, salió de lo oscurito para convertirse en un matrimonio al que promiscuamente invitaron al PRD, aquel partido referente de las izquierdas que en 2018 desvió tanto su rumbo que celebró su aniversario teniendo como maestro de ceremonias a Ricardo Anaya.

A partir de diciembre de 2018, por primera vez, el grupo heredero del maximato fue realmente oposición, dejó de ser gobierno por mandato popular como resultado de la ausencia de un proyecto que respondiera a las necesidades de la población de un país rico pero empobrecido, cuya percepción hacia sus gobernantes era la misma que los indígenas tenían hacia los españoles que los sometieron durante el virreinato, mientras los explotaron para llevarse las riquezas de sus tierras a otro continente.

Tiempo tuvieron PAN, PRI y PRD, después de perder la Presidencia, gubernaturas y municipios durante los últimos cinco años y medio, para percatarse de que, como oposición, su única herramienta para dejar de serlo era la de construir un proyecto mejor que el de sus rivales políticos y que atienda lo desatendido por siglos, y que acuda a las causas de las problemáticas para resolverlas. Días, meses y años les sobraron para reconocer lo que no han admitido, que fueron ellos quienes iniciaron el fuego que el actual gobierno lucha por apagar en materia de seguridad, o que el repudio mayoritario que en ellos recae responde a exactamente aquello que muestran seguir representando. No lo hicieron, prefirieron conformarse con quienes votarán a su favor, pero no por ellos, sino en contra de los otros.

Los animales gregarios no somos tan distintos como podría pensarse. Ejemplo es el de los lobos y humanos cuyos grupos y jaurías se integran y desintegran por necesidades y ambiciones. Aquel lobo que busque dominar en su jauría deberá enfrentar al líder para ocupar su lugar; de no ser así dejará a su comunidad para vagar y en el trayecto tal vez encontrar a otros expulsados con quienes fundará una nueva organización, repartiendo jerarquías para, al final, repetir el ciclo por generaciones.