esan más de 900 sanciones económicas impuestas por EU contra Venezuela, con las heridas sociales que implican, y eso no impidió el registro clamoroso de Nicolás Maduro como candidato a un nuevo periodo presidencial. Fue un clamor de pueblo movilizado que, desde sus entrañas dolidas y heroicas, ha debido soportar a pie firme, la insolencia y la estulticia imperial yanqui. A pesar de todo, ese pueblo ha encontrado las fuerzas históricas indispensables para no sucumbir arrodillado por extorsiones y humillaciones a destajo. Una muchedumbre, con vocerío preclaro, sacó a las calles y las avenidas su mensaje hondo y nítido, conmovedor por inamovible: ¡váyanse al carajo, yanquis de mierda! La derrota de la derecha parece inevitable.

Resisten una de las más virulentas ofensivas económico-mediáticas, desencadenada contra el programa bolivariano y socialista. Los gringos han sobrepasado sus agresiones conocidas y han desplegado repertorios peores a manos de las jaurías neoliberales y sus secuaces mass media. Lo que han hecho contra el pueblo venezolano es una canallada insoportable. Han llegado a usar el nombre de su país con sorna y desprecio. Repudiemos la guerra de desprestigio instalada contra Venezuela. Que no se naturalice el odio de clase como sustituto del debate.

La respuesta de los hijos de Bolívar se despliega en clave electoral, por la democracia. Acudió ese pueblo extraordinario a registrar al candidato Nicolás Maduro. Preparan una contraofensiva ayudados con las urnas, las leyes y orgullo de contar con una estructura electoral impecable, revisada y avalada por los organismos y los expertos más exigentes del orbe. Contraofensiva de dignidad que extrae la artillería de la cordura y la autodefensa, de los arsenales históricos del chavismo para no caer en provocaciones y emboscadas del imperio gringo. Irán por los votos para una victoria contundente e histórica.

Desde luego la derecha y sus corifeos se precipitan para interrogar airadamente, como si tuviesen algún derecho para interrogar, la relección , el régimen , la dictadura y el manto de la virgen… claro, sin pasar revista al escándalo de corrupción macabro que pudre desde sus entrañas al capitalismo, que ellos tanto aman, empeñado en destruir todo signo de civilización y toda dignidad humana. Ahora el programa del socialismo bolivariano se ensancha en un polo patriótico que teje la trama de las alianzas emergentes en un mundo pospandemia, ensangrentado, saqueado, explotado y humillado hasta el hartazgo. Así, han encontrado el modo para organizar la resistencia y la rebeldía en unidad.

Es imperfecto ese socialismo, dicen algunos desde las diestras y las siniestras. Es incompleto , añaden otros. No es Marx , no es Lenin , no es Trotsky , reclaman aquellos. No es Chávez, rumoran los más delirantes. Muchos omiten lo que se escucha en las calles. Ignoran lo que mandatan miles de asambleas populares que organizan la voluntad política del pueblo de Chávez como plan de lucha electoral que lleva a Maduro al Consejo Nacional Electoral para hacerlo candidato de nuevo.