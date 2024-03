Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de marzo de 2024, p. 14

Especialistas en oncología exhortaron a las mujeres a realizarse estudios de imágenes de calidad a fin de detectar tempranamente cualquier lesión; precisaron que en el primer semestre de 2023, los tumores malignos mataron a 23 mil 880 mujeres en el país; las mayores de 65 años fueron las más afectadas.

En conferencia de prensa, la oncóloga Carolina Blanco habló sobre los tipos cáncer en mujeres. El de mayor prevalencia es el de mama, dijo, seguido del cérvicouterino para los cuales existen pruebas de tamizaje. Indicó que para el de ovario no existen esos estudios, por lo que llamó distinguir las señales de alerta.

Sabemos que es de los cánceres ginecológicos de mayor mortalidad; se confunde mucho con datos de colitis. Si tu colitis es igual que siempre, no pasa nada, pero si cambió el patrón de frecuencia o intensidad, y notas mayor abultamiento en el intestino; ya no vas al baño ni comes igual; se te adelgazan las extremidades y sientes cansancio, urgencia para orinar y dolor en la espalda; debes ser explorada con estudios de imagen de calidad para descartar que sea un cáncer de ovario.

Para observar la zona, detalló, se puede hacer ultrasonido transvaginal o resonancias. Añadió que tener sobrepeso u obesidad, haber iniciado la menstruación a edad temprana o tener una menopausia tardía, puede aumentar el riesgo de cáncer de ovario.