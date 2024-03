Luego que el comunicador defendió su designación y ofreció imparcialidad en su actuación, el morenista expresó que se les ve el odio que tienen en contra del gobierno, en contra del Presidente, les brota el racismo, les brota el clasismo, no toleran que sea un Presidente querido, valorado y respetado por la mayoría del pueblo de México .

Al aclarar que no piden su sustitución por alguien en particular, agregó: lo menos que esperamos es un compromiso público por parte del señor San Martín de que se contenga, porque va a ser moderador en el debate; que no le vayan a ganar sus filias, sus fobias, sus odios, sus rencores y trate de ser el protagonista del debate .