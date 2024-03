Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de marzo de 2024, p. 7

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le prohibió usar el término oligarquía corrupta , el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que buscará sinónimos para referirse a sus adversarios: Podría ser la mafia del poder o conservadurismo corrupto .

Consideró que el órgano electoral actúa como la Inquisición, por lo que a partir de ahora tengo que tener mucho cuidado .

Asimismo, reprochó que sus adversarios lo responsabilicen de la falta de apoyo que tienen entre la ciudadanía.

Que no me echen la culpa a mí, ellos no supieron hacer su trabajo; además, los conservadores no tienen buenos políticos, son muy malos. No sé para qué pueda ser eficaz Claudio X. González, pero para la política no, y los engatusó, los engañó, no sé cómo, a todos .

El mandatario abrió su conferencia matutina de ayer aludiendo a la resolución del lunes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que le dio un plazo de seis horas para que haga las modificaciones a varias mañaneras de febrero y marzo por haber hecho comentarios vinculados con las elecciones y en favor de su partido, Morena.

Comentó que en cuanto sea notificado cumplirá con la resolución.

Al final de la mañanera, sus colaboradores le pasaron una ficha con la determinación del Instituto, la cual leyó textualmente: “Esto de ayer (lunes): ‘La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, por unanimidad de votos, declaró procedente la medida cautelar solicitada –no voy a decir por quién porque, si no… no puedo mencionar partido– en contra del titular del Ejecutivo federal derivado de las manifestaciones y opiniones políticas realizadas los días 6, 7, 8, 9 de febrero de 2024, frases relacionadas con las palabras oligarquía corrupta…’ Ya quedamos, una vez que me notifiquen ya es conservadurismo corrupto”.