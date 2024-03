Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de marzo de 2024, p. 6

Oaxaca, Oax., Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia, aseguró ayer que el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya el pasado lunes en Tixkokob, municipio de Yucatán, no afectará en nada su campaña.

En conferencia de prensa realizada en un hotel de la capital estatal, añadió que es necesario que se realice una investigación a fondo de estos hechos, pues será importante que se determine si el incidente se debió a un error humano o hubo dolo.

Sobre la denuncia que presentó su oponente Xóchitl Gálvez, abanderada de PAN, PRI y PRD, contra posibles actos de corrupción en el Tren Maya, Sheinbaum consideró que toda denuncia debe ser investigada a fondo; sin embargo, subrayó, que llama la atención que no se solicite una indagatoria contra el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) y su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Posteriormente, en el municipio zapoteca de Tlacolula de Matamoros, ratificó el compromiso de la Cuarta Transformación (4T) con el desarrollo de la entidad y mencionó que ya se tienen analizados algunos proyectos, entre ellos uno para mejorar la distribución de agua potable en la capital del estado y en las distintas regiones, como la Mixteca.